Centro, Norte e Oeste do Rio Grande do Sul têm previsão de elevação da temperatura

O ar mais quente volta a se expandir com previsão de aquecimento mais amplo pelo Centro, Norte e Oeste do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, dia 4 de agosto. De uma forma geral o tempo fica aberto apesar do amanhecer ter nevoeiros ou neblina em alguns trechos. As informações são da Metsul Meteorologia.



Entre o Sul e a Campanha a temperatura segue mais baixa que outras partes do Estado com máxima ao redor de 18ºC a 20°C. Enquanto que no Norte, Noroeste e parte do Centro a previsão é de 27ºC a 30°C. O sábado, dia 5 de agosto, poderá ter chuva irregular e refresco com previsão de sol e calor no domingo.



As nuvens seguirão presentes em Porto Alegre alternando com períodos de sol nesta sexta-feira, dia 4 de agosto. No começo da manhã poderá ocorrer neblina ou nevoeiro. A temperatura fica agradável. Amanhã uma frente fria de fraca intensidade avança pelo oceano formando nuvens com chance de chuva passageira.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 32°C

Mínima: 7°C



Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 23ºC

Mínima: 14ºC