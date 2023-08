Segundo terrário urbano de Porto Alegre será entregue no dia 5 de agosto

Será inaugurado no próximo sábado (5), a partir das 12h30, o segundo terrário urbano de Porto Alegre. A instalação está localizada no bairro Bom Fim, na esquina das ruas Garibaldi e Irmão José Otão.

O primeiro terrário urbano da cidade fica na esquina das ruas Lucas de Oliveira e Neusa Brizola, no bairro Petrópolis. O local tem 215 metros quadrados de área que estava subutilizada e, agora, é um ambiente de convivência e com serviço de alimentação.

Os terrários urbanos são áreas de convivência implementadas por meio de práticas sustentáveis e que podem contribuir na mitigação do impacto negativo das mudanças climáticas. Dotados de vegetação nativa, mobiliário produzido com materiais ecológicos, serviços e atividades que convergem com as demandas das comunidades locais, estes recintos urbanos atuam como palco para o encontro entre as pessoas.