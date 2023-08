Prefeitura ingressa com recurso para a retomada das obras no Parque Harmonia

• LEIA TAMBÉM: Concessionária do Parque da Harmonia faz manifestação sobre a realização do Acampamento Farroupilha



Segundo a prefeitura de Porto Alegre, todos os trâmites legais para a realização do projeto de modernização do parque, executado pela Gam3 Parks, estão sendo cumpridos. Tanto a gestão municipal quanto a empresa alertam para os prejuízos à realização do Acampamento Farroupilha em setembro.

Na liminar, a juíza considerou que houve omissão da prefeitura na fiscalização dos trabalhos realizados pela concessionária no parque. No pedido de reconsideração, assinado pelo procurador André Marino Alves, a PGM demonstra que, ao contrário do que afirmaram os autores da ação, o Município está fiscalizando de forma sistemática a obra, inclusive no que se refere ao manejo das árvores do parque.

A fiscalização iniciou no dia 5 de janeiro deste ano, quando foram feitas as primeiras movimentações no parque, como mobilização dos equipamentos de terraplenagem, movimentação em terra, realização de serviços topográficos, deslocamento das cercas e a instalação do canteiro de obra. “Todos os relatórios produzidos foram entregues ao Poder Judiciário”, garante a gestão municipal.

A prefeitura autorizou a retirada de 435 árvores, sendo necessária a remoção de 113, todas exóticas. Dessas, 40 apresentavam risco de queda ou estado fitossanitário ruim e duas estavam mortas. Serão replantadas quase 500 novas árvores, todas no perímetro do Parque Harmonia. Trinta e oito ipês-amarelos já foram plantados ao longo do canteiro da ciclovia localizada no Trecho 1 da Orla, que também é objeto da concessão.