Temperatura terá uma mudança radical em parte da Metade Sul e Leste do RS

A temperatura terá uma mudança radical em parte da Metade Sul e Leste do Rio Grande do Sul. O vento irá mudar sua a direção e ingressar mais frio de Sul/Sudeste nessas áreas com previsão de variação de nuvens e pouca variação térmica. Eventualmente poderá ocorrer chuva esparsa e passageira com baixo volume. As informações são da Metsul Meteorologia. Em cidades da Zona Sul e da Campanha a máxima não passa muito de 14°C com frio. Em contrapartida, o Oeste e Noroeste gaúcho seguirão sob a influência do ar seco e quente com máximas ao redor de 30°C.Os próximos dias serão uma verdadeira “montanha russa térmica” em Porto Alegre. Nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, com o ingresso de vento mais frio de Sul/Sudeste a temperatura sobe pouco e não chega a 20°C. Amanhã com vento Norte esquenta. No sábado, dia 5 de agosto, com instabilidade esfria. No domingo, dia 6 de agosto, o calor retorna. Rio Grande do Sul - previsão do tempo para quinta-feiraMáxima: 31°CMínima: 8°CPorto Alegre - previsão do tempo para quinta-feiraMáxima: 19ºC Mínima: 15ºC