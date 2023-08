Rio Grande do Sul pode ter máximas de 32°C nesta quarta-feira

A quarta-feira (2) começa com um pouco de frio nos pontos de maior altitude da Metade Norte Estado. Nessas áreas a previsão é de 5ºC a 7°C. Na grande maioria das áreas a projeção é de 12ºC a 14°C com marcas ao redor de 17°C no Oeste. As informações são da Metsul Meteorologia.



Há possibilidade de neblina e cerração entre a madrugada e o começo da manhã. Ao longo do dia o tempo firme e ensolarado associado ao vento que ingressa de Norte para o Sul propicia a manutenção do aquecimento. As máximas deverão oscilar entre 27ºC e 29°C com até 32°C no Oeste e Noroeste.

A quarta é mais um dia que poderá começar com neblina e nevoeiro em Porto Alegre. O sol predomina e aquece a tarde com sensação de abafamento. Na quinta (3), porém, o vento passa a ingressar do quadrante sul com expectativa de menor elevação da temperatura. As nuvens aumentam, sem chuva.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira



Máxima: 32°C

Mínima: 3°C



Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira



Máxima: 29ºC

Mínima: 13ºC