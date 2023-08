UPF está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação

A Universidade de Passo Fundo (UPF) está com as inscrições abertas para 15 cursos de pós-graduação lato sensu, que engloba especializações e MBA. Há vagas para diversas áreas de atuação, nas modalidades presencial e híbrida. Os destaques são duas especializações inéditas no Brasil: em Espeleologia e em Filosofia Intercultural. A primeira é voltada para o estudo de cavernas e habilita o profissional a emitir licenças ambientais, laudos e pareceres, criar relatórios de pesquisa, prospecção e demais trabalhos de campo. A formação inclui experiência prática na Serra das Andorinhas, no Pará, em parceria com a Fundação Casa da Cultura de Marabá (FCCM).