• Quase no fim, Refis da pandemia atinge um terço de débitos no RS. Entidades do varejo se mobilizaram para conseguir a renegociação.

• Taxistas de Porto Alegre veem alta gradual do serviço com ‘declínio’ de aplicativos. Entidades e cooperativa da categoria reclamam da tarifa aplicada, que não é reajustada há sete anos no município.