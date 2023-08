Rio Grande do Sul tem elevação da temperatura nesta terça-feira

O mês de agosto começa com frio e geada isolada em trechos de maior altitude do Estado. A previsão é de temperatura mínima ao redor de 2ºC a 4°C nessas áreas. Por outro lado, nos vales a cerração poderá reduzir a visibilidade nas primeiras horas da manhã. As informações são da Metsul Meteorologia.



Ao longo do dia o ar seco associado ao vento Norte eleva a temperatura com previsão de marcas mais altas que o normal para esta época do ano. As máximas deverão oscilar entre 26ºC e 28°C na maioria das áreas com projeção de 30ºC a 32°C em áreas do Oeste e Noroeste.

A terça-feira (1) começa amena e com neblina e cerração nas vias de acesso de Porto Alegre. A tarde será de sol e aquecimento. Na quarta-feira (2), esquenta mais com máximas perto de 30°C na região. Na quinta-feira (3) o vento ingressa mais ameno e frio do quadrante sul com previsão de queda na temperatura.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira



Máxima: 30ºC

Mínima: 2°C



Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira



Máxima: 27ºC

Mínima: 12ºC