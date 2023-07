IGCC realiza entrega de Árvore Decisória para Câncer de Pulmão nesta terça-feira

Na terça-feira (01), o Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC) realiza cerimônia de entrega simbólica da Árvore Decisória para Câncer de Pulmão à Prefeitura de Porto Alegre. A agenda contará com as presenças do secretário de Saúde de Porto Alegre e do médico conselheiro do IGCC, Marcelo Capra, e será realizada na UBS Vila Floresta, das 10h às 10h30.

Em nota, o IGCC comenta: "Como este tipo de câncer é considerado uma doença silenciosa, frequentemente é diagnosticado em estágios mais avançados, tornando-o ainda mais letal. Nesse sentido, a ferramenta de representação visual desenvolvida pelo IGCC e pelas equipes de Pneumologia e Medicina da Família do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) auxilia o médico no momento da tomada de decisão, orientando os caminhos a serem seguidos de acordo com os sinais e sintomas do paciente."

As Árvores Decisórias são ferramentas simples e de fácil utilização na rotina de atendimento nas UBSs. Trata-se de uma representação visual de todos os possíveis caminhos de ações que se pode seguir para tomar uma decisão médica.

O esquema, montado a partir das pesquisas e retornos do projeto "Melhoria do Diagnóstico Precoce de Câncer" em andamento entre IGCC e GHC, sugere um caminho a ser seguido pelos médicos da Unidades Básicas de Saúde (UBS) em caso de suspeita de câncer de pulmão, visando identificar os sinais de alerta entre os pacientes durante os atendimentos na atenção básica de saúde o mais cedo possível.

Entenda o funcionamento



Neste projeto, os Red Flags Protocols (sinais de alerta) foram nomeados de Árvores Decisórias por não consistirem em protocolos assistenciais, mas sim de um guia para os profissionais da Atenção Primária de Saúde (APS) no reconhecimento de casos suspeitos de câncer. Para a sua construção foram utilizados os Guidelines do NICE, documentos baseados em evidências e elaborados por comitê independente formado por profissionais de saúde e leigos.

Após análise destes guias em conjunto com os materiais disponibilizados pelo TelessaúdeRS para complementação, as orientações para câncer pulmonar foram sintetizadas em fluxogramas para melhorar visualização da proposta de identificação de sinais e sintomas para essas malignidades, além do correto encaminhamento ao serviço especializado.

As Árvores Decisórias apresentam cores de alerta na sua composição, sendo verde o menos urgente, amarelo, suspeito, e vermelho, altamente suspeito, além de orientações de conduta com o paciente.