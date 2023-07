Reflexos do calorão do mês de julho devem ter impacto no futuro

O mês de julho de 2023 deve ser o mais quente já registrado na história. Isso ocorre por conta da influência do fenômeno climático 'El Niño', o que fez com que oceanos apresentassem temperaturas acima da média e ondas de calor severa registradas na Europa e nos Estados Unidos. Segundo a meteorologista da MetSul Estael Sias, a informação é preocupante e deve causar mudanças climáticas bruscas para os próximos anos.

"Isso preocupa porque a presença de mais calor na atmosfera gera mais combustível para formar extremos, tempestades, secas. Cada continente acaba tendo uma resposta a esse aquecimento extremo e muito acima da média", afirma.

A projeção é que a temperatura fique entre 1,3°C e 1,7°C acima da temperatura média do mês de julho registrada nos últimos 150 anos. Alguns cientistas afirmam que esse recorde é absoluto e que o mês seja o mais quente da história, superando as temperaturas registradas em dezenas de milhares de anos.

Conforme a meteorologista, o balanço oficial do mês de Julho, deve sair nas próximas semanas, com a compilação de todos os dados e registros, juntamente com as temperaturas do ar e dos oceanos. Ela ainda adianta que o calor continuará bastante presente durante o ano.

"A expectativa é de que os próximos meses possam ter recordes de temperatura alta, como consequência do 'El Niño' e de outros oceanos que também tem apresentado anomalias de temperatura", diz.