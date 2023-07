A escritora e roteirista gaúcha Leticia Wierzchowski será a patrona da Feira do Livro de Garibaldi, que acontece de 8 a 12 de agosto, no entorno da Praça Martini & Rossi. Conhecida pela obra A Casa das Sete Mulheres — saga que, a partir de olhares femininos de uma mesma família, remonta os dez anos da Revolução Farroupilha —, Leticia é autora de mais de 20 romances, como Um Farol no Pampa, Sal, Deriva e Amanhã será um dia melhor, este último título principal que será abordado durante a programação do evento.



“Precisamos cada vez mais valorizar os nossos escritores. Leticia soube retratar como ninguém a história de nosso Rio Grande em muitas de suas obras. É uma honra poder contar com a sua presença para enriquecer ainda mais a nossa programação literária”, destaca o prefeito Sérgio Chesini.



Com o tema Um amor literário e o slogan Mergulhe nas palavras e apaixone-se por cada história, a Feira do Livro de Garibaldi tem como objetivo envolver a comunidade a partir da literatura e reforçar o hábito da leitura. Além das tradicionais barraquinhas com livros para todos os gostos, a programação contará com palestras e rodas de conversa com escritores locais, além de oficinas. As atividades têm início pela manhã, voltadas ao público estudantil, seguindo até a noite, com diferentes atrações para o público adulto.



A Feira do Livro 2023 é uma promoção da Prefeitura de Garibaldi, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, com apoio do Sesc Farroupilha.