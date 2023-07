Previsão do tempo

O Rio Grande do Sul terá massa de ar seco garante um começo de semana de bastante sol e grande amplitude térmica no Rio Grande do Sul. Nos pontos de maior altitude, a temperatura mínima chega perto de zero com risco de formação de geada.

Na maioria das áreas, a mínima irá baixar de 10°C. Por outro lado, nevoeiros e neblina poderão se formar com redução da visibilidade, sobretudo, em áreas da Metade Leste. Durante a tarde de tempo firme e vento Norte/Noroeste, a tendência é de rápido aquecimento com máximas entre 24°C e 26°C em grande parte das regiões.

E, Porto Alegre, o dia poderá começar com a formação de nevoeiros e redução de visibilidade na Capital. Durante a tarde, o tempo firma com sol e aquecimento. Amanhã e na quarta ainda poderá ocorrer cerração nas primeiras horas das manhãs com tardes de sol e temperatura mais alta.