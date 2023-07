Resumo da semana: missão gaúcha na Argentina, Copa do Mundo Feminina e Luan de volta ao Grêmio

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.



VÍDEO: notícias da semana em 1 minuto



Prefeitura de Porto Alegre lançou edital de venda da Carris e concessão de linhas . A concorrência pública, de âmbito internacional, prevê oferta de valor mínimo de R$ 109 milhões.