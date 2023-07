Simone Tebet refuta resistência à nomeação de Pochmann no IBGE

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), disse nesta quinta-feira que terá prazer em atender ao primeiro pedido pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a nomeação do economista Marcio Pochmann para a presidência do IBGE. Ela disse que o anúncio feito na quarta-feira pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT), não foi oficial e que ela nunca tinha discutido um nome com Lula.

A ministra disse que vai se reunir com Pochmann na semana que vem e quer ouvi-lo, a despeito das críticas de que ele é alvo. "Não faço o prejulgamento, porque eu já fui muito prejulgada na minha vida profissional e política. Eu vou ouvi-lo primeiro." Ainda não há data para a posse. O presidente interino do IBGE, Cimar Azeredo, vinha fazendo campanha para se manter no cargo. A nomeação para o cargo de Pochmann vinha sendo defendida pelo PT e sofrendo forte resistência da pasta comandada por Simone Tebet.

Pochmann é quadro do PT e próximo do presidente Lula. Ele dá aulas de Economia na Unicamp. Foi presidente do Ipea entre o fim do segundo mandato de Lula e o começo do primeiro de Dilma Rousseff. Atualmente, preside o Instituto Lula.