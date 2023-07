Rio Grande do Sul tem pancadas de chuva na Serra e Litoral Norte nesta sexta-feira

O tempo fica instável entre a Serra, Grande Porto Alegre e o Litoral Norte com pancadas de chuva, sobretudo, entre a madrugada e o começo da manhã desta sexta-feira, dia 28 de julho. Não se descarta chuva forte isolada e passageira. A temperatura oscila pouco com sensação de frio nessas áreas. As informações são da Metsul Meteorologia



No Sul, a Campanha e parte do Oeste do Estado terão o domínio do ar muito seco com potencial para formação de geada. As mínimas na região deverão oscilar entre 2ºC a 4°C. A tarde será ensolarada com previsão de gradativo aquecimento e máximas entre 16ºC e 18°C.





Nesta sexta-feira, o dia começa nublado com pancadas de chuva, porém o tempo tende a abrir a tarde com previsão de sol e nuvens. No fim de semana o tempo fica proveitoso e seco. No sábado, dia 29, faz frio com máxima que sobe devagar. No domingo tem cerração pela manhã com tarde ensolarada e amena.





Rio Grande do Sul - previsão do tempo para sexta-feira



Máxima: 19°C

Mínima: 2°C

Porto Alegre - previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 16ºC

Mínima: 9ºC