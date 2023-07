Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

• Estiagem prejudica desempenho de cultivares de soja no Estado, aponta estudo. Ensaio mostra grande amplitude de produtividade entre as regionais analisadas em solo gaúcho.

• Construção de porto em Arroio do Sal depende de liberação do Ibama. Conforme o documento, as companhias interessadas terão 30 dias para enviarem as propostas.