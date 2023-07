Rio Grande do Sul deve ter um amanhecer frio nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (27), o dia poderá começar e terminar com instabilidade no Rio Grande do Sul. O ar seco e frio pode avançar entre a madrugada e o começo da manhã com queda na temperatura. As informações são da Metsul Meteorologia. As cidades da Metade Sul e Oeste terão frio mais intenso no começo do dia com marcas inferiores a 5°C. Na faixa Norte pode chover na madrugada e manhã. O sol predomina ao longo da tarde com elevação gradual da temperatura e máximas ao redor de 15ºC a 17°C. No turno da noite, contudo, a instabilidade avança da Argentina em direção ao Estado com previsão de novas pancadas de chuva.O sol predomina em Porto Alegre nesta quinta-feira, com previsão de temperatura mais baixa que dias anteriores. Na sexta (28) o dia será úmido, com variação de nuvens e chuva passageira. No fim de semana o ar seco frio propiciará tempo firme com sol e frio. Na próxima semana o tempo seguirá aberto. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira Máxima: 26°CMínima: 13°C Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira Máxima: 17ºCMínima: 11ºC