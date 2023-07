Zoológico de Sapucaia do Sul terá ingresso solidário neste sábado

No próximo sábado (24), o público poderá visitar o Zoológico de Sapucaia do Sul, sem desembolsar nenhum valor, através de um ingresso solidário. A iniciativa será realizada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em ação comemorativa ao seu aniversário de 24 anos. Além do zoológico, a ação solidária ocorrerá no Parque Itapuã, em Viamão, e no Jardim Botânico, em Porto Alegre.

O valor do ingresso poderá ser substituído por agasalhos, cobertores ou calçados. O que for arrecadado será encaminhado para a coordenação da Campanha do Agasalho, que distribuirá os itens para pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Mais uma vez, uniremos as pautas ambiental e social, como já fizemos em outras oportunidades. Estamos comemorando o aniversário da secretaria num exercício de empatia com a fração menos favorecida da população gaúcha”, enfatizou a titular da Sema, Marjorie Kauffmann, através de nota publicada no site do governo.