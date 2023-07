Rio Grande do Sul tem instabilidade nesta quarta-feira

Uma frente fria cruza o Rio Grande do Sul ao longo desta quarta-feira (26), e espalha a instabilidade que alcança o Norte do Estado. O tempo fica chuvoso novamente nas áreas do Centro, Oeste e Sul com acumulados expressivos de precipitação ao redor de 20 mm a 40 mm. As informações são da Metsul Meteorologia.



Nesta quarta-feira, pode chover forte em alguns momentos com risco de temporais passageiros. A temperatura oscila pouco em grande parte das áreas, com maior amplitude térmica na faixa Norte onde a chuva chega a tarde. As rajadas de vento poderão oscilar entre 50 km/h e 70 km/h em áreas do Sul e Leste.

O tempo seguirá instável com muitas nuvens, umidade e pancadas de chuva na Capital nesta quarta. As rajadas de vento deverão oscilar ao redor de 50 km/h a partir da tarde. Amanhã o sol predomina e a temperatura entra em declínio. Na sexta-feira (28), o tempo fica nublado com menor amplitude térmica.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira



Máxima: 26°C

Mínima: 13°C



Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira



Máxima: 19ºC

Mínima: 15ºC