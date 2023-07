Centro de Reabilitação de Novo Hamburgo entrega mais de 700 próteses nesta terça

A equipe do Grupo Solução e Gestão, seus pacientes e familiares comemoram nesta terça-feira (25) um momento especial na sede do CER IV do bairro Rondônia (rua Dr. João Daniel Hillebrand, nº 2.200), em Novo Hamburgo. Às 14h, uma cerimônia vai marcar a maior entrega de aparelhos aos pacientes já realizada desde a sua inauguração, há quatro anos.

Em uma ação com o SUS, a instituição referência para 31 municípios gaúchos em quatro modalidades de reabilitação (visual, auditiva, intelectual e física) entregará 740 aparelhos de surdez, além de cadeiras de roda, órteses e sapatos ortopédicos.

“É uma satisfação poder ajudar as pessoas a recuperar o seu direito de ir e vir, manter garantias fundamentais e promover acessibilidade. O CER fica em um bairro distante do centro, mantemos a estrutura de forma limpa, digna e com todos os equipamentos necessários e a população reconhece”, diz a presidente do Grupo, a advogada Katucha Kailer.

Conforme Katucha, a grande entrega de materiais é resultado de aprovação de projetos multidisciplinares do grupo. A equipe trabalha para atender o maior número de usuários e zerar a fila de espera que é gerenciada pelo sistema de marcação de consultas do Ministério da Saúde.

Todos os pacientes que receberão aparelhos de surdez e outros materiais foram selecionados da fila de espera, direcionados pelos centros de saúde para o Centro de Consultas Especializadas (CCE), onde passaram por avaliação feita por médicos, fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais que analisam a necessidade do usuário e assim encaminhados para o Centro Especializado em Reabilitação.