Rio Grande do Sul mantém o tempo instável nesta terça-feira

Uma frente fria semiestacionária mantém o tempo instável com muitas nuvens e pancadas de chuva na Metade Sul do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (25). Em alguns pontos poderão ocorrer volume de chuva entre 30mm e 50mm. As informações são da Metsul Meteorologia.

A ampla cobertura de nuvens dificulta o aquecimento com previsão de pouca oscilação térmica e sensação de frio. Na faixa Norte, em especial próximo à divisa com Santa Catarina o tempo fica firme com sol e nuvens e a temperatura sobe com sensação de abafamento. Nas demais regiões não se afasta variação de nuvens e chuva passageira.



A terça-feira terá variação de nuvens e muita umidade em Porto Alegre. A previsão meteorológica é de pancadas de chuva passageiras, sobretudo, entre a tarde e à noite. Na quarta-feira (26), a passagem de uma frente fria irá manter a cobertura de nuvens com maior potencial de chuva da tarde em diante. A temperatura fica amena.



Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira



Máxima: 30°C

Mínima: 9°C



Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira



Máxima: 21ºC

Mínima: 17ºC