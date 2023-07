Novo ciclone, menos intenso, pode atingir o Estado nesta semana

Durante esta terça-feira (25), a baixa pressão atmosférica reforça a instabilidade sobre a Metade Sul do Estado e não se descarta temporais pontuais com chuva moderada a forte acompanhada de trovoadas. Os acumulados variam entre 30 a 45 mm, pontualmente entre a Campanha e a região Sul, segundo informações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

LEIA AINDA: Guarda Municipal terá ponto fixo de patrulhamento na Redenção



Já na quarta-feira (25), com a formação de uma frente fria aliada a um ciclone sobre o Uruguai, formado no Rio da Prata, as instabilidades se espalham pelo Estado e há chance de temporais pontuais.

Segundo a meteorologista Estael Sias, da MetSul Meteorologia, o ciclone desta semana "vai se formar muito mais ao Sul, na costa do Uruguai, e o seu campo de vento será muito menos intenso, menor em dimensão, e mais concentrado sobre o Oceano Atlântico".

A Defesa Civil do Estado alerta para o perigo de alagamentos e enxurradas em áreas com arroios e córregos na Região Sul e na Campanha. Cidades nestas áreas, como Rio Grande e São José do Norte, que ainda se recuperam dos ciclones passados, em junho e no início deste mês.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Porto Alegre começou Censo Animal pelo bairro Sarandi



Em Porto Alegre, a previsão é de chuva e ventos pouco intensos. São esperados volumes dos 30 a 40 mm. As rajadas de vento variam entre 40 e 60km/h na faixa Leste e deixam o mar agitado. Contudo, a tendência é que com o afastamento do ciclone o tempo volte a ficar firme na quinta-feira.