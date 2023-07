Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira no RS

Após um fim de semana marcado pelas temperaturas mais altas nos termômetros da Capital, a semana começa com registros de calor e também de frio em diferentes pontos do Estado. De acordo com informações da MetSul Meteorologia, as condições térmicas serão radicalmente distintas entre a região sul e a norte do Rio Grande do Sul.

A fronteira com o Uruguai, a Campanha e cidades mais ao Sul devem registrar, no período da tarde, marcas entre 10º C e 13º C com chuva em vários pontos e sensação de muito frio. No mesmo horário, no noroeste gaúcho, a previsão é de sol e nuvens com marcas nos termômetros entre 27º C e 29º C.

Capital terá clima ameno



A faixa central do Estado, incluindo a área de Porto Alegre, será a zona intermediária entre o ar frio e quente com temperatura durante a tarde entre 17º C e 22º C, conforme a localidade. Para Porto Alegre, a previsão é de uma segunda-feira com céu nublado a encoberto, não se afastando precipitação leve. Mesmo dentro da Capital se notará a diferença térmica entre as metades sul e norte do Estado. Bairros mais ao extremo Sul da cidade, como Restinga e Belém Novo, devem ter entre 17º C e 18º C à tarde ao passo que no Norte da capital pode fazer até 20º C.