Veja a edição impressa do JC para passar o dia bem informado

Estado desponta no mercado livre de energia. Com 343 empresas gaúchas aderindo ao mercado livre (no qual o usuário pode escolher de quem vai comprar a energia, não ficando restrito à distribuidora local), o Rio Grande do Sul foi o segundo estado brasileiro com o maior número de migrações no primeiro semestre deste ano, atrás somente de São Paulo, com 1.009. Com construções suspensas desde 2021, prefeitura de Xangri-Lá volta a emitir alvarás. Balneários precisam ampliar estruturas de tratamento de esgoto para receber novas construções. Empresas e Negócios: Cresce o movimento empresarial no caminho do capitalismo consciente.