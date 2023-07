ONG Doutorzinhos abre inscrições para novos voluntários até o final do mês

Levar a arte como um direito social, humanizar o cuidado através do carinho e trazer alegria nos locais mais improváveis. Esses são os objetivos da ONG Doutorzinhos, que está buscando novos voluntários para seguir levando a terapia do riso para hospitais e instituições de saúde, em Porto Alegre e Canoas.

São 24 vagas, com inscrições abertas do dia 16 até 30 de julho, ao meio-dia, ou até atingir 200 inscritos. Para participar da seleção, é preciso ter disponibilidade para participar das entrevistas, treinamentos e encontros do processo seletivo.

"Buscamos pessoas que tenham o brilho no olhar", explica Mauricio Bagarollo, fundador da ONG Doutorzinhos. "O que move o doutor-palhaço é a vontade de ajudar o próximo, provocar uma transformação no mundo e a dedicação para levar um trabalho qualificado e humanizado".

Fundada em 2006, a Doutorzinhos usa a arte dos "doutores-palhaços", consagrada e reconhecida no mundo todo, buscando aliviar o peso do ambiente hospitalar. Com um nariz vermelho e um sorriso no rosto, os voluntários utilizam da figura do palhaço para trazer afeto aos pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. Durante essa trajetória, a ONG impactou mais de um milhão de pessoas com seu trabalho.

Em uma pesquisa realizada Hospital Santa Casa entre 2019 e 2020, mais de 80% dos profissionais da saúde relataram que acreditam que o trabalho da ONG colabora na recuperação do paciente, na aceitação do tratamento e na comunicação com acompanhantes e outros profissionais.

"Para realizar este trabalho, consideramos o compromisso e a responsabilidade. É necessário ter o estudo da arte da palhaçaria e do teatro, mas isso tudo é aperfeiçoado no treinamento que os candidatos recebem. Importante é ter a vontade de querer continuar e evoluir dentro da ONG, levar amor e carinho", define Maurício.

Após as inscrições, o processo de seleção para novos voluntários terá entrevistas presenciais no dia 1º de agosto. Os aprovados participarão de um curso de formação com 72 horas de duração para mergulhar na arte da palhaçaria, além de praticar, refletir, desenvolver o autoconhecimento, o equilíbrio emocional, a empatia e o senso crítico, entre outras competências necessárias.

Período de inscrições: 16/7 até às 12h do dia 30/7;



Quem pode participar: Maiores de 18 anos que apresentem a carteira de vacinação contra a covid-19 com três doses;



Quantas vagas: 24 vagas;

Mais informações: Através do e-mail [email protected]