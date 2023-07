Resumo da semana: Desenrola, caso Corsan no TCE e Coudet no Inter

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

programa de renegociação de dívidas do governo federal Entrou em operação, nesta segunda-feira (17), o Desenrola Brasil,. Nesta primeira etapa, a medida atingirá a população com renda de dois salários mínimos (2.640) até R$ 20 mil por mês, incluídos na chamada Faixa 2. Segundo o Ministério da Fazenda, cerca de 30 milhões de brasileiros poderão ser beneficiados neste primeiro momento.

Petrobras anuncia redução de 7,1% no preço de gás natural.

No esporte, Internacional anuncia novo técnico, Eduardo Coudet. Já as semifinais da Copa do Brasil estão definidas: o adversário do tricolor gaúcho será o Flamengo.

Reportagem Cultural desta semana Na, veja como estão as casas de grandes escritores e artistas de Porto Alegre, como Erico Verissimo, Iberê e Dyonélio Machado.

Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE) referendou a decisão do presidente, Alexandre Postal , que viabilizou a assinatura de contrato da Corsan entre o Estado e a empresa Aegea.

Centro Cultural CEEE quer memorial Erico Verissimo que ficava na Lojas Renner na Rua das Andradas, no centro de Porto Alegre. Centro Cultural deseja abrigar estátua que ficava no lugar.

O governador Eduardo Leite denuncia Jean Wyllys por homofobia no Ministério Público . Wyllys atacou Leite depois de decisão do governador de manter escolas cívico-miliares no Estado.

Milhares de clientes da CEEE Equatorial ficaram sem luz em decorrência do ciclone que atingiu o Estado . Uma semana depois do ocorrido, problema continuou causando transtornos, especialmente em cidades do sul do estado e do litoral sul.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina nesta sexta-feira (21) decretos que tornam mais rígido o controle de armas no país. Em um evento no Palácio do Planalto, o presidente lança uma série de atos sobre o tema, reduzindo o limite de armas a que podem ter acesso os caçadores, atiradores esportivos e colecionadores (CACs), além de implementar níveis de controle. O decreto assinado pelo presidente prevê uma migração progressiva do controle de armas dos CACs do Comando do Exército para a Polícia Federal. RS tem o maior número de pessoas com acesso a armas, são 270 mil

Inverno Tardio no RS faz vendas do Comércio despencarem 4,8% em maio.