Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 15 a 21 de julho

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 15 e 21 de julho de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Nova operação une bar e cafeteria em casarão histórico na Cidade BaixaA Bronze Coffee & Drink é uma opção tanto para o corre-corre do dia a dia quanto para a curtição noturna. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.2. Rio Grande do Sul registra temperatura negativa nesta segunda-feira (17)No município de Dom Pedrito, as estações meteorológicas registraram a mínima de -0,7 grau. Matéria: Redação Foto: Evandro Oliveira/JC.3. Delivery de churrasco aposta em carne defumada com lenha de laranjeira em Porto AlegreO carro-chefe do negócio é o brisket, peito bovino defumado por oito horas com lenha frutífera. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.4. Barbie: veja os combos exclusivos do filme nos cinemas de Porto AlegreCombos abusam da cor rosa para inserir público no universo do filme Barbie. Matéria: Maria Welter (Minuto Varejo) Foto: Montagem de fotos/Divulgação/JC.5. Associados aprovam processo de liquidação extrajudicial da LanguiruA medida foi apresentada, discutida e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, que contou com a participação de mais de 420 pessoas. Matéria: Redação. Foto: Leandro Augusto Hamester/Languiru/Divulgação/JC.