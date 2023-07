Justiça Militar condena soldado por falsidade ideológica em caso de assassinato de jovem

Após 12 horas de julgamento, o Tribunal da Justiça Militar (TJM) condenou, na madrugada desta sexta-feira (21), o soldado Cléber Renato Ramos de Lima a um ano de reclusão por falsidade ideológica em relação ao caso do assassinato de Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos, em São Gabriel. Já os outros dois réus – o soldado Raul Veras Pedroso e o segundo-sargento Arleu Júnior Cardoso Jacobsen – foram absolvidos das acusações pelo mesmo crime. O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) afirma que irá recorrer da decisão.

Em 17 de agosto de 2022, foi encontrado o corpo do jovem que estava desaparecido há uma semana no município da Fronteira Oeste do Estado. Ele havia sido visto pela última vez dentro de uma viatura da Brigada Militar, durante uma abordagem. A acusação de falsidade ideológica ocorreu pelo fato de o soldado de Lima ter incluído informações falsas em Boletim de Atendimento.

Em relação à ocultação de cadáver, a juíza de Direito Viviane de Freitas Pereira votou pela absolvição dos três “devido à inexistência de elementos probatórios que sustentem a acusação”. Por nota, o TJM afirmou que elementos juntados ao processo, “como as imagens das câmeras em locais de acesso à barragem em que foi encontrado o corpo de Gabriel, o resultado das quebras de sigilos telefônicos de todos policiais atuantes na noite da abordagem, os depoimentos colhidos ao longo do processo e, em especial, os dados de GPS das viaturas que atuaram no episódio não evidenciam que os referidos réus concorreram para o crime de ocultação do cadáver do jovem”.

Os acusados estão, desde 19 de agosto de 2022, no Presídio Policial Militar, na capital gaúcha, em decorrência de outro processo, que tramita na Justiça Comum. No entanto, ainda não há decisão sobre um possível julgamento no Tribunal de Justiça do Estado.