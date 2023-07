Rio Grande do Sul tem influência do ar quente nesta sexta-feira

Uma corrente de vento Norte e Noroeste nos baixos níveis da atmosfera irá propiciar a chegada de ar mais quente e a temperatura dará um salto nesta sexta-feira (21). A expectativa é de um padrão mais ameno para as primeiras horas da manhã com mínimas entre 18ºC e 20°C no Oeste e oscilando ao redor 13ºC a 15°C em outras áreas. As informações são da Metsul Meteorologia.Na faixa Leste do Rio Grande do Sul a tendência é de um dia ventoso devido ao contraste térmico entre o continente quente e o oceano mais frio. As rajadas poderão atingir 50 km/h no Litoral. A tarde será abafada com máxima ao redor de 28°C. A previsão meteorológica é de sol e nuvens com temperatura mais alta que o normal nesta sexta-feira, dia 21 de julho. Amanhã o sol aparece entre nuvens com previsão de um dia ventoso na capital. As rajadas poderão oscilar ao redor de 50 km/h. No domingo, dia 23 de julho, a temperatura sobe mais com previsão de calor e tempo firme. Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feiraMáxima: 29°CMínima: 10°C Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feiraMáxima: 26ºCMínima: 14ºC