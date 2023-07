Nova Unidade de Triagem fecha acordo com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana

Para qualificar o destino final dos resíduos recicláveis e a coleta seletiva, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) firmou contrato com mais uma unidade de triagem (UT) em Porto Alegre. A Cooperativa de Trabalho dos Recicladores Ambiental Comunitário (Cooadesc) é a 17ª UT contratada e está localizada na rua Seis, no bairro Farrapos. A informação é da prefeitura de Porto Alegre.

Atualmente, as Uts empregam cerca de 600 trabalhadores que obtêm renda da triagem e comercialização dos materiais recicláveis. Os caminhões da coleta seletiva do DMLU recolhem os resíduos recicláveis e os encaminham para as unidades de triagem. Nesses locais, os trabalhadores fazem a separação (plásticos, papel, embalagens longa vida, vidro, isopor, garrafas plásticas), prensam, agrupam em fardos e negociam autonomamente a venda desses materiais para a indústria de reciclagem e/ou reaproveitamento.



A prefeitura de Porto Alegre fornece a infraestrutura para as UTs contratadas e garante o custeio de manutenção. O resultado da comercialização dos resíduos é dividido entre os integrantes das associações ou cooperativas que gerem cada unidade. “Para que aumentemos o volume de resíduos recicláveis encaminhados para as Uts, precisamos que a população separe seus resíduos em casa e destine separadamente os materiais orgânicos e seletivos. Este cuidado com a cidade e o meio ambiente ainda é garantia de renda às famílias dos triadores”, destaca o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

Resíduos recicláveis são todos os materiais feitos de plástico, vidro, papel seco e metal que são reaproveitados. Entre eles, embalagens longa vida, arame, baldes, brinquedos, caixas em geral, caixa de pizza sem gordura, canos e tubos metálicos e em PVC, cobre, copos descartáveis, garrafas pet, latas de alumínio, raio-x, isopor, plástico filme, bisnagas plásticas de alimentos, borrachas e clipes. Para verificar os dias e horários da coleta seletiva em seu endereço, acesse aqui. O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb).