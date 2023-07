Frio perde força nesta quinta-feira e fim de semana será de calor no Rio Grande do Sul

O frio vai perder força nesta quinta-feira (20) em todas as regiões do Estado. O clima fica úmido com variação de nuvens em grande parte das áreas. De acordo com a Metsul Meteorologia, as pancadas de chuva devem ocorrer da tarde para a noite com maior potencial na Metade Sul. Eventualmente chove forte em pontos isolados.

Em geral, os modelos meteorológicos indicam baixos acumulados de chuva. A temperatura no período da tarde sobe mais em relação aos últimos dias, com previsão de marcas ao redor de 20°C. A mínima no Estado deve ser de 7°C e a máxima pode chegar aos 22°C. Entre a sexta-feira (21) e o domingo (23), um bloqueio atmosférico propicia sol e temperatura muito acima da média, a tendência é que os termômetros se aproximem dos 30°C.

Já em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens e não se afasta a possibilidade de chuva passageira à noite. Os termômetros devem ficar entre os 11ºC e os 20ºC. A sexta poderá começar com cerração, contudo, o tempo firma à tarde e a temperatura dispara. No fim de semana a previsão é de tempo com intenso abafamento para esta época do ano.