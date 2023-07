Governador Eduardo Leite vistoria obras do Instituto de Educação

O governador Eduardo Leite vistoriou nesta quarta-feira (19) uma das mais antigas escolas da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul: o Instituto Estadual de Educação Flores da Cunha. A visita foi acompanhada pelo vice-governador Gabriel Souza e pelas secretárias Izabel Matte da secretaria de Obras Públicas, Raquel Teixeira da Educação e Beatriz Araujo da Cultura.

A instituição de ensino possui 1.005 alunos matriculados, sendo 34 da Educação Infantil, 556 no Ensino Fundamental, 371 no Ensino Médio e 44 na Educação de Jovens e Adultos (EJA), que poderão retornar aos estudos no local após a conclusão das obras. Atualmente, os estudantes estão distribuídos em quatro escolas estaduais da Capital.

A perspectiva é que os alunos iniciem o ano letivo de 2024 já nas salas de aula do Instituto.

Patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, o Instituto Flores da Cunha é a mais antiga escola de formação de professores do Estado, fundada em 1869. Localizado no Bairro Bom Fim, o IEE Flores da Cunha foi tombado em 2006 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado.

Na obra, que foi retomada em 2022, já foram feitos diversos tipos de serviços: desde escavações no pátio até pintura da fachada do prédio. Alguns detalhes maiores, como retirada do telhado temporário metálico já foram executadas. Os investimentos serão de R$ 23,4 milhões.

LEIA MAIS: Comunidade escolar aguarda o retorno para o prédio do Instituto de Educação

“É um prédio muito importante, não apenas pelo local em que se encontra, na Redenção. Mas sim pelo aspecto da educação, o Instituto é um símbolo para o Rio Grande do Sul. Estou feliz com as obras, já que além da retomada, o local também vai contar com um centro de mídias mediadas por tecnologia, um centro de formação de professores e um museu para a educação do futuro”, ressaltou o governador Eduardo Leite.

Durante a visita realizada nesta manhã pode-se perceber a evolução dos trabalhos na escola, a fachada do prédio se encontra em estágio avançado de conclusão, além desta, os pisos, escadas, corrimãos e tetos das salas de aula também estão próximas de serem finalizados.

“Já estamos com cerca de 60% das obras finalizadas e nas próximas semanas iremos revisar os nossos cronogramas para garantirmos que vamos cumprir os prazos e entregar as obras ainda neste ano”, comenta a Secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

Além da estrutura do Instituto Flores da Cunha, também estão sendo realizadas ações de restauro no mobiliário da escola, em itens como por exemplo, cadeiras, mesas e tapetes.

A Secretária de Obras destaca que a única parte do complexo que não será contemplada neste primeiro processo de obras é o museu da instituição, que ficará para uma segunda etapa.