Governo repassa R$ 1,1 milhão a municípios do Litoral Norte atingidos enxurrada

O governo do Estado formalizou, nesta terça-feira (18), um repasse total de R$ 1,1 milhão do governo do Estado para cinco municípios do Litoral Norte fortemente atingidos por uma enxurrada no início de março deste ano. Ao todo, erão destinados R$ 256 mil para Maquiné, R$ 232.900 para Dom Pedro de Alcântara, R$ 215.897 para Itati, R$ 232.900 para Morrinhos do Sul e R$ 218.900 para Três Forquilhas. O recurso busca apoiar a recuperação de estradas e prédios públicos, além de outras intervenções necessárias devido aos estragos de enxurrada ocorrida em março.

"Quando a gente está com dificuldades, a gente pensa em um pequeno número de amigos que a gente pode contar. São nesses momentos que vocês podem contar conosco. O governo do Estado sempre vai estar junto", disse o governador Eduardo Leite aos prefeitos dos municípios beneficiados.

O vice-governador Gabriel Souza destacou as ações do Estado, com o trabalho intenso das equipes de Defesa Civil, o apoio com encaminhamento de horas-máquina para reconstrução de estradas e o envio de mantimentos para as vítimas. Ele também ponderou a necessidade de medidas de prevenção. “Esses eventos climáticos que têm acontecido de forma recorrente no nosso Estado, assim como em outras partes do país e do mundo, reforçam a importância de discutirmos iniciativas preventivas, de construirmos ações de trabalho e de garantirmos a atuação de equipes de Defesa Civil em todo o Rio Grande do Sul”, pontuou Gabriel.

Para o coordenador da Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, a iniciativa é um ato significativo, pois é a resposta do Estado a eventos extremos. Ele esclareceu, ainda, que o repasse foi distribuído conforme os planos de trabalho apresentados pelos municípios. “O Rio Grande do Sul tem sofrido consequências com o alto volume de chuvas, vendavais, inundações e formação de ciclones. Diante desse cenário, destinamos o recurso para que as cidades possam restabelecer suas estruturas”, disse.