Estado segue com temperaturas negativas ao amanhecer, nesta quarta-feira

O ar polar seguirá presente no começo desta quarta-feira (19) em todo o Estado, sobretudo, em cidades da Metade Sul. Entre a Campanha e a Serra, a mínima deve oscilar entre -1 e -2°C. Grande parte do Centro e Sul terá mínimas entre 1°C e 3°C. Há risco de formação de geada junto à fronteira com o Uruguai. Na Metade Norte, o frio diminui em relação à terça-feira, com previsão de sol e nuvens. Durante a tarde de tempo firme, a temperatura fica mais amena com máximas entre 17°C e 19°C em diversas regiões.

Nesta terça, as marcas negativas da segunda-feira se repetiram, com muito frio em todo o Rio Grande do Sul. A massa de ar polar que está sob o Sul do continente derrubou as temperaturas, com mínimas abaixo de 0°C em várias cidades. Segundo Inmet, Bagé e Dom Pedrito registraram -2°C ao amanhecer. Em Porto Alegre, fez 5,5°C na estação meteorológica do bairro Jardim Botânico e 3°C no bairrro Belém Novo. No levantamento da MetSul Meteorologia, em Viamão, a temperatura mínima foi de 0,6ºC. Em Canoas, na base aérea, a estação meteorológica da Força Aérea Brasileira registrou 3,0ºC.