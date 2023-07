Rio Grande do Sul mantém baixas temperaturas nesta quarta-feira

O ar polar seguirá presente no começo da manhã desta quarta-feira, dia 19 de julho, sobretudo, em cidades da Metade Sul do Estado. Entre a Campanha e a serra Sudeste a mínima deve oscilar entre -1ºC e -2°C. Grande parte do Centro e Sul do Estado terá mínimas entre 1ºC e 3°C. As informações são da Metsul Meteorologia.Há risco de formação de geada junto à fronteira com o Uruguai. Na Metade Norte do Estado o frio diminui em relação a ontem com previsão de sol e nuvens. Durante o período da tarde o tempo fica firme e a temperatura fica mais amena com máximas entre 17ºC e 19°C em diversas regiões.A quarta-feira, dia 19 de julho, o dia terá sol e nuvens com previsão de maior amplitude térmica em Porto Alegre. Amanhã o sol predomina com previsão de temperatura amena na região. A partir de sexta-feira, dia 21 de julho, um bloqueio atmosférico propicia períodos de temperatura alta e acima da média histórica em Porto Alegre.Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feiraMáxima: 19°CMínima: -2°CPorto Alegre – previsão do tempo para quarta-feiraMáxima: 17ºCMínima: 6ºC