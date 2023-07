Prejuízos com inundações no País chegam a R$ 50 milhões por ano

Problemas causados por inundações e pela falta de serviços adequados de drenagem urbana representam prejuízos anuais ao Brasil que superam R$ 50 bilhões. A estimativa é do professor do curso de Pós Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental do IPH (Ufrgs), Carlos E.M. Tucci, que participou de debate na manhã desta terça-feira (18) em Porto Alegre. O evento promovido pela Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (SERGS) contou com a participação dos conselheiros Paulo Renato Paim e Flávio Presser.

Antes do evento, Tucci conversou com o Jornal do Comércio sobre os problemas e as soluções para se criar um sistema capaz de minimizar as perdas financeiras e ambientais causadas pela falta de planejamento nesse sentido.

Jornal do Comércio - Porto Alegre já teve um serviço de drenagem urbana, quais foram as consequências de seu descontinuamento?

Carlos E.M. Tucci - A recuperação de custo na Capital estava no orçamento do município até 2018. Não era uma taxa de drenagem, por que nunca conseguiu se aprovar algo dessa natureza, mas em 2000 nós conseguimos fazer o primeiro plano diretor de drenagem do Brasil. Recentemente nós fizemos um trabalho de remodelamento do financiamento dos custos para operação e manutenção da cidade e da estimativa de investimentos em Porto Alegre, que sempre esteve na frente nesse sentido. A busca dessa recuperação é para não se perder o ativo das informações colhidas, de todo o cadastro de rede de desde a micro até a macrodrenagem. Fazer um cadastro desses custa hoje no mínimo US$ 15 milhões.

JC - Isso vale para a questão das inundações também?

Tucci - Há inundações em todo lugar, mas nada é feito, porque não se tem nem ninguém cuidando do assunto agora. Para você ter uma ideia, no Brasil, nós não temos nenhum programa de gestão de inundação ribeirinha. Fazendo um paralelo, nos Estados Unidos se tem prejuízo de inundação ribeirinha da ordem de 0,5% do seu PIB. E aqui no Brasil deve ser algo ainda maior, porque quando o País é menos desenvolvido, os prejuízos são maiores. Conservadoramente, o PIB brasileiro está em R$ 10 trilhões, aí você faz a conta: isso dá uns R$ 50 bilhões por ano.



JC - Isso também diz respeito ao controle da população na ocupação das áreas de risco?

Tucci - Nunca foi abordado isso no Brasil. Aqui em Porto Alegre já se tinha sido construído, em 1970, o dique de proteção contra inundação. Houve uma medida estrutural naquela época, que resolve a parte de maior custo de impacto. Mas para as áreas periféricas, nós chegamos a fazer um trabalho alguns anos atrás, acompanhados pela Metroplan, os planos de os mapas de inundação do Rio dos Sinos em Gravataí. Mas não houve essa subsequência.

JC - Os efeitos do último ciclone, por exemplo, poderiam ter sido minimizados?

Tucci - Então é algo que as pessoas só lembram quando vem o problema, como recentemente com os ciclones. A coisa acontece, as enchentes você nunca elimina, você minimiza. Mesmo quando você fez o plano, controla-se 85% dos prejuízos. Mas se você quiser eliminar os 100%, você vai gastar mais do que o benefício. É uma análise econômica que se faz nos projetos. Em Porto Alegre, a drenagem ficaria em torno de R$ 4 bilhões.

JC - Em relação a Porto Alegre, qual a sua avaliação sobre a contenção da Av. Mauá?

Tucci - Ela tem uma proteção bastante alta. Apesar de ela ter sido feita com base em dados de Porto Alegre desde 1899, o tempo de retorno é bastante alto, porque quando ele foi elaborado, em 1941, a enchente era muito alta em relação ao tamanho da série. Assim eles superestimaram a proteção. Portanto, nessa área dentro do dique temos uma solução adequada, mas fora do dique, nas áreas do Parque do Guaíba, você tem que ter um controle da ocupação, já que é área de preservação e mais tem gente invadindo. E também ao longo do Gravataí, dos Sinos e do Caí, onde você tem muitas áreas de inundação que são ocupadas, ou por não ter uma regulação ou por falta de fiscalização. O custo de retirar uma família depois é de US$ 20 mil.



JC - Em relação aos danos ambientais, o que isso significa?

Tucci - Não é só sobre o homem que ocorre o impacto. Se há uma inundação natural, que pode acontecer com a população ribeirinha, faz parte do campeonato. Agora no processo de drenagem urbana quando você impermeabiliza o solo e faz canalização, aumenta em 600% a vazão. Então aí é um dano que poderia ser evitado.

JC - Em linhas gerais, o senhor pode explicar o projeto encaminhado para a ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico)?

Tucci - Nós fizemos recentemente uma proposta de regulação para o Brasil. Eu já tinha feito isso em 2005 e retomamos novamente com uma proposta ANA. Isso tomando conta os níveis de gestão federal e local. O nível federal é muito mais de apoio econômico e de gestão e de financiamento e o local é onde a coisa acontece. O governo federal faz o apoio técnico e cria um mecanismo de financiamento, estabelece as regras do jogo para que as cidades desenvolvam o seu planejamento com base nisso. E aí se estabelecem os planos locais para controlar urbana e as inundações ribeirinhas. Estabelecem-se, assim, todo o marco técnico e administrativo. Nós não fizemos o plano disso, fizemos a proposta de organização de gestão do processo.