Após dias congelantes, temperaturas chegam aos 30°C no final de semana

Após alguns dias congelantes e uma rápida chuva na próxima quinta-feira (20), as altas temperaturas irão retornar ao Rio Grande do Sul. Enquanto isso, um reforço de ar polar atinge o Estado, projetando mínimas entre -3°C e -5°C na Campanha e na Serra. Outras áreas terão mínimas ao redor de zero e mesmo negativas. Há risco de forte geada em diversas regiões. Por outro lado, a tarde ensolarada trará aquecimento, mas os termômetros não alcançam os 15°C.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o cenário não será diferente. À tarde, mesmo com a presença do sol, será de pouca elevação térmica. O amanhecer deve trazer a geada em pontos isolados da região, a mínima será de 4°C e a máxima de 14°C. A boa notícia, para quem gosta do calor, é que a partir da sexta-feira (21), o clima esquenta. A previsão é de que os termômetros cheguem aos 27°C. No sábado, deve fazer 28°C e, no domingo, a temperatura deve chegar aos 30°C.