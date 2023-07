Rio Grande do Sul tem influência do ar polar nesta terça-feira

O reforço do ar polar atinge o Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, dia 18 de julho, com previsão de um amanhecer congelante. Com o núcleo desse sistema sobre a província de Buenos Aires, a expectativa é de que as cidades da Metade Sul do Estado sejam as mais afetadas pelo ar gelado. As informações são da Metsul Meteorologia.Os modelos meteorológicos projetam mínimas entre -3ºC e -5°C nas baixadas da Campanha e da serra Sudeste. Outras áreas terão mínimas ao redor de zero e mesmo negativas. Há risco de geada ampla e de forte intensidade. A tarde ensolarada terá aquecimento lento com máximas que em muitas áreas não alcançam 15°C.O frio ganha intensidade no começo desta terça-feira, dia 18 de julho, em Porto Alegre e Região Metropolitana. A tarde mesmo com tempo ensolarado ainda será de pouca elevação térmica. Não se afasta geada em pontos isolados da região. Na quarta-feira, dia 19 de julho, tem sol e maior amplitude térmica. A partir de sexta-feira, dia 20, esquenta.Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feiraMáxima: 17°CMínima: -5°CPorto Alegre – previsão do tempo para terça-feira Máxima: 14ºC Mínima: 4ºC