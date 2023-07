Cai pra 15 mil o número de clientes da CEEE Equatorial ainda sem energia no RS

no início da tarde era de 22 mil



As regiões Sul, Litoral Norte e Centro-Sul não normalizadas foram as mais afetadas pelo ciclone iniciado na quarta-feira (12). Cerca de 700 mil consumidores já foram normalizados, segundo a empresa. A CEEE Equatorial atualizou às 17h a situação da distribuição de energia em sua área de atuação no Rio Grande do Sul. O número de clientes sem luz, que, caiu para 15 mil.As regiões Sul, Litoral Norte e Centro-Sul não normalizadas foram as mais afetadas pelo ciclone iniciado na quarta-feira (12). Cerca de 700 mil consumidores já foram normalizados, segundo a empresa.

De acordo com a companhia, mais de 500 equipes estão em serviço atuando para a regularização dos casos mais complexos e individuais que ainda aguardam reparo.



As regiões e cidades sem energia são as seguintes:



- Sul: 12 mil (Cidades mais afetadas: Pelotas: 5 mil | Canguçu: 1,8 mil | Arroio Grande: 800 clientes | Morro Redondo: 300 clientes | Capão do Leão: 200 clientes);



- Litoral Sul: 5 mil (Cidades mais afetadas: Rio Grande: 2 mil | São José do Norte: 2 mil);



- Centro Sul: 2,4 mil (Cidades mais afetadas: Camaquã: 800 clientes | Cerro Grande do Sul: 400 clientes | São Lourenço do Sul: 200 clientes | Dom Feliciano: 300 clientes);



- Litoral Norte: 1,1 mil (Cidades mais afetadas: Mostardas: 200 clientes | Xangri-lá: 180 clientes | Balneário Pinhal: 150 clientes | Capão da Canoa: 150 clientes).Geral