Rio Grande do Sul registra temperatura negativa nesta segunda-feira (17)

No início desta semana, esta prevista a passagem de uma frente fria, que diminuirá as temperaturas no território gaúcho. O frio pode trazer geada durante a manhã em alguns municípios, mas é esperado que os dias sejam ensolarados.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Estado registrou temperaturas mínimas negativas nesta segunda-feira (17). No município de Dom Pedrito, as estações meteorológicas registraram a mínima de -0,7 grau. Já em Porto Alegre, o dia foi ensolarado, mas bastante frio. A temperatura mínima foi de 5,9 graus, registrada pela estação localizada no Jardim Botânico.

Apesar do tempo ensolarado, as máximas não subiram muito. A maior temperatura do dia no RS foi anotada na cidade de Torres, no Litoral Norte, onde os termômetros marcaram 16,4 graus. Na Capital, a máxima foi de 15,1 graus, também registrada no jardim Botânico.