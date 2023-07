Obra da avenida Vicente Monteggia pode ficar pronta em agosto

A avenida Vicente Monteggia, na Zona Sul de Porto Alegre, está em obras desde o final de 2021, para alargamento da pista em alguns trechos. Moradores da região pedem melhorias nas condições de circulação para carros e pedestres há mais de três décadas.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) afirma que a prioridade é o alargamento de um trecho de 1,5 quilômetro da via, entre a avenida Cavalhada e a rua Amapá. Cerca de R$ 2 milhões foram investidos no serviço.

Em março deste ano, a previsão de conclusão divulgada era para o final do primeiro semestre do ano. No entanto, o serviço ainda não foi concluído. O secretário de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia, estima que "se as condições climáticas forem favoráveis, entregaremos a parte da via até o final de agosto". A pasta deve concluir 80% da obra neste prazo, a parte do asfalto, mas ainda há a instalação de meio-fio.

O atraso é justificado, principalmente, pelo clima nas últimas semanas, pois "além de não poder trabalhar, ainda perdemos um pouco do trabalho", argumentou o secretário.

Foram escolhidos sete trechos para essa primeira obra, da avenida Cavalhada até a rua Amapá. Segundo Garcia, após a conclusão dos serviços na Vicente Monteggia, a Secretaria de Serviços Urbanos irá começar outra obra na Zona Sul da cidade: será feito o alargamento da avenida Edgar Pires de Castro, entre as ruas Gedeon Leite e Raphael Loro.

Estudos estão sendo feitos para melhorar os outros trechos da Vicente Monteggia, há possibilidade de pequenos alargamentos ou uma terceira via reversível. "Fazer um alargamento de duas vias ali é praticamente inviável", justifica Garcia. Uma obra de duplicação também seria uma opção para o futuro.

Apesar do alargamento para os carros, a situação continua precária para os pedestres. A prefeitura afirma que está instalando meio-fio apenas nos trechos já concluídos, contudo, as calçadas devem ser instaladas pelos proprietários.

Nas áreas que não serão alargadas, a população seguirá tendo que caminhar por trechos irregulares, que alagam em dias de chuva. As sinalizações, como faixa de pedestres, serão feitas pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).