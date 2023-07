Frente Parlamentar em Apoio à Adesão e Manutenção de Escolas Cívico-Militares no RS elabora decreto

A decisão do executivo federal de encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) o governador Eduardo Leite indicar que utilizará dos próprios recursos para permanecer com a iniciativa idêntica promovida pelo Estado em 18 escolas próprias – o modelo desenvolvido pela União funciona em 25 escolas. As instituições de ensino exclusivamente militares e geridas pelo Ministério da Defesa devem permanecer como estão. , anunciada na semana passada, segue repercutindo no Rio Grande do Sul após– o modelo desenvolvido pela União funciona em 25 escolas. As instituições de ensino exclusivamente militares e geridas pelo Ministério da Defesa devem permanecer como estão.

A Frente Parlamentar em Apoio à Adesão e Manutenção de Escolas Cívico-Militares no RS, presidida pelo deputado estadual Capitão Martim (Republicanos) trabalha na elaboração de um decreto que tem por objetivo a absorção das escolas vinculadas ao Pecim pelo Estado. De acordo com Martim, “o modelo é um sucesso, tendo reduzido a evasão escolar e a violência, além de trazer valores, direcionamento e disciplina aos nossos alunos”.

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militar foi lançado em setembro de 2019, no governo Jair Bolsonaro. Até 2022 foram empenhados R$ 104 milhões no programa. Mesmo antes da medida, o modelo avançava no país. Até 2015, eram 93 escolas, já em 2018, 120 em ao menos 22 estados. O Ministério da Educação (MEC) tem o cadastro de 215 escolas cívico-militares. Elas estão espalhadas em todas as unidades da federação, que acabaram por aderir ao programa junto ao MEC.

O ofício encaminhado pelo Ministério da Educação informa que será iniciado um processo de “desmobilização do pessoal das Forças Armadas envolvidas na implementação e lotado nas unidades educacionais vinculadas ao programa, bem como a adoção gradual de medidas que possibilitem o encerramento do ano letivo dentro da normalidade necessária aos trabalhos e atividades educacionais”. As cinco regiões do País soma 216 escolas atuando sob o modelo do programa.

Pelas redes sociais, o ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) chamou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), de "gay com homofobia" ao criticar a decisão do líder do executivo gaúcho de manter as escolas cívico-militares no Estado. Leite rebateu afirmando que a manifestação do ex-deputado foi deprimente e cheia de preconceito. "Em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância", disse.

A reportagem entrou contato com deputados da oposição, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.