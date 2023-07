Defesa Civil mantém alerta de risco para inundações no Rio Grande do Sul

Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para risco de cheia nos rios Uruguai e dos do Rio Grande do Sul emitiunos riose dos Sinos . Após a passagem do ciclone extratropical entre quarta-feira (12) e quinta-feira (13) pelo Rio Grande do Sul, causando duas mortes destruição , o nível das águas segue subindo e colocando as populações ribeirinhas em risco.

Os alertas para cheias e inundações são válidos até a manhã desta segunda-feira (17). Em caso de emergência, a Defesa Civil orienta a população a ligar para os fones 190/193.

Segundo a Defesa Civil, 72 municípios tiveram prejuízos com a passagem do ciclone. O Rio Grande do Sul tem 517 desabrigados e 673 desalojados, com 32 feridos e 18.066 pessoas afetadas.