Semana inicia com alerta para cheias no Estado

Passada a semana que trouxe mais um ciclone extratropical ao Rio Grande do Sul, a segunda-feira (17) inicia com enchentes na Região Metropolitana de Porto Alegre e na Fronteira Oeste do Estado, ainda como consequência do volume de chuva excessivo nas bacias dos rios em diversas regiões.

Os acumulados de precipitação na última semana ficaram entre 100 mm e 200 mm na grande maioria das cidades das Metades Norte e Oeste do território gaúcho com marcas isoladas acima de 200 mm. Chuva que se somou aos volumes de 50 a 130 mm registrados dias antes por uma baixa pressão que se converteu em ciclone extratropical entre os dias 7 e 8 de junho.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o Rio dos Sinos transbordou na madrugada deste domingo (16) em Campo Bom, no Vale do Sinos, e aumentou o alerta da Prefeitura, da Devesa Civil e dos moradores ribeirinhos. Do final da tarde de sábado até a manhã de domingo, as águas subiram 30 centímetros.

Canoas, que já enfrenta cheia desde o final da semana passada, preocupa. Isso porque é ponto final da bacia e de escoamento da vazão para o Guaíba. O lago vem baixando lentamente, mas, em cota de cheia, registrou 1,93m na tarde deste domingo. Já os rios Jacuí e o Taquari, que são os principais contribuintes, já baixaram antes de chegar ao delta na Capital.

Outro rio que enfrenta cheia é o Uruguai, na Fronteira Oeste, como consequência das chuvas nos últimos dez dias. E a cheia afeta áreas ribeirinhas do município de São Borja.

Segundo dados repassados para a Defesa Civil, 63 cidades foram atingidas pelo ciclone, provocando uma morte em Rio Grande e outra em Lajeado. Ao todo, 29 pessoas ficaram feridas, 425 desabrigados e 433 desalojados. A estimativa é que mais de 18 mil foram afetadas no Estado.

A boa notícia é que a semana será de tempo firme, com sol e a manutenção da massa de ar frio no Estado. Em grande parte das regiões, nesta segunda, a temperatura vai oscilar entre os 11°C e 14°C, e a noite será gelada. Na Capital, o frio estará presente o dia inteiro mesmo com a presença do sol. A mínima será de seis graus e a máxima de 14°C.