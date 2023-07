Semana começa com temperaturas negativas e formação de geada no RS

A aproximação de uma nova massa de ar polar reforça o frio e mantém o tempo firme com sol nesta segunda-feira (17) no Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul Meteorologia, o frio será mais intenso entre a Campanha e a Zona Sul do Estado, com possibilidade de temperaturas negativas. Há potencial para formação de geada, especialmente na Metade Oeste.

Durante a tarde, mesmo com a presença do sol o frio persiste com máximas baixa, e os termômetros não passam de 10°C em algumas regiões. Na maior parte do Estado, a temperatura irá oscilar entre 11 e 14°C, e a noite será gelada.

Em Porto Alegre, o ar polar será a marca do começo de semana. Nesta segunda, o frio estará presente o dia inteiro, mesmo com o sol. O amanhecer será gelado com provável menor marca do ano até agora. A partir de quinta-feira (20), a temperatura volta a subir.

RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 17°C

Mínima: -2°C

PORTO ALEGRE

Máxima: 14

Mínima: 6°C