Prefeitura de Porto Alegre amplia circulação de ônibus

O transporte público de Porto Alegre ganha mais 32 viagens aos finais de semana e 88 viagens em dias úteis. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o maior incremento na oferta é para linhas que atendem a região Sul da Capital e três transversais operadas pela Carris. A ampliação faz parte do pacote anunciado pelo secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, durante o Fórum dos Secretários de Mobilidade Urbana, realizado no final de junho em Porto Alegre.

“Nesta ampliação priorizamos o aumento da oferta a partir da análise da demanda de passageiros e estamos atendendo pedidos pontuais de moradores', destaca Castro Júnior, citando a desunificação na parte da noite das linhas 2533 - Renascença/Alpes, 171.6 e 2543 - Embratel/Primeiro de Maio/Glória.

Finais de semana

Desde sábado,15, as linhas 209 - Restinga, 210 - Restinga Nova e 211 - Restinga Velha receberam incremento total de 16 viagens nos turnos da noite e madrugada. Junto com a ampliação há um ajuste na tabela horária da M10, que começa a operar mais tarde e com isso teve oito viagens distribuídas entre as três linhas que ganharam acréscimo. No domingo, 16, essas linhas terão o mesmo incremento.

Dias úteis

A partir de segunda-feira, 17, dezesseis linhas que atendem a região Sul da cidade terão mais 92 viagens, sendo 60 novas e 32 absorvidas das linhas que foram desunificadas e deixarão de operar em dias úteis no turno da noite. Além disso, as linhas T1, T3 e T7 terão incremento de 28 horários.