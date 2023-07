Piratini concede novas bolsas a jovens do Centro da Juventude Cruzeiro

Quinze jovens do Centro da Juventude da Cruzeiro receberam, na tarde desta sexta-feira (14), cartões do benefício social dos Jovens Multiplicadores, bolsa paga pelo Governo do Estado no valor de R$ 598 mensais. Cada um dos seis CJ conta com até 57 jovens multiplicadores simultaneamente, somando R$ 2,4 milhões anuais investidos. As informações são da comunicação da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

Para Théo Fontoura, de 17 anos, o auxílio servirá para comprar equipamentos para começar a atuar como barbeiro. “Eu fiz cinco meses de curso de barbearia aqui no Centro da Juventude. O trabalho daqui é incrível, nos oferecem do bom e do melhor. Meu pontapé inicial foi aqui, agora já estou cortando cabelo fora. Aprendi aqui sobre postura, como tratar cliente, utilizar equipamentos. Esses equipamentos são caros, agora, com a bolsa, vou poder comprar sem passar sufoco”. Segundo Théo, sua primeira aquisição será uma máquina de acabamento, que varia entre R$ 250 e R$ 1.200



A oportunidade de ser um Jovem Multiplicador também foi saudada por Maria Lúcia Fontoura da Silva, mãe de Théo. “Essa parte financeira é muito importante. A gente tem objetivos e precisa de dinheiro, inclusive para se deslocar. Sabemos que muitas crianças acabam largando os estudos porque têm que ajudar em casa. Esse auxílio faz com que os jovens priorizem o estudo e esse desenvolvimento extra oferecido no CJ”.

Os jovens que se tornam multiplicadores devem atuar em seus CJ como líderes, tendo o dever de agregar mais participantes para o Programa de Oportunidades e Direitos (POD) e promover uma cultura de paz nos bairros em que vivem. A bolsa tem a duração de 12 meses.



Os jovens são escolhidos por um processo seletivo regulamentado por edital. Eles têm o seu desempenho em atividades avaliado com base no cumprimento de metas.



Para o Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Mateus Wesp, essa bolsa oportuniza aos jovens terem uma vida melhor, com mais oportunidades. “Fico muito feliz de saber que essas bolsas já estarão disponíveis aos 15 novos jovens, no momento da entrega. Tenho certeza que esse recurso vai ajudar cada um de vocês no desenvolvimento das atividades que exercem aqui no CJ e também com suas famílias”.