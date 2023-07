tempo seco e frio predomina no Sul do Brasil no fim de semana, depois da passagem do massa de ar polar. O levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a mínima foi de -0,8°C no Paraná, 0,5 em Vacaria e também no interior de Santa Catarina, com geada em várias localidades. predomina no Sul do Brasil no fim de semana, depois da passagem do ciclone extratropical que causou destruição e mortes. Neste sábado (15), as temperaturas despencaram com a chegada de uma. O levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia () indica que amínima foi de -0,8°C no Paraná, 0,5 em Vacaria e também no interior de Santa Catarina, com geada em várias localidades.

TEMPO | O sábado começou gelado no Centro e Sul do país. Teve marcas negativas em diversas regiões, com geada e nevoeiro. https://t.co/q2zYTqoXYA — MetSul Meteorologia (@metsul) July 15, 2023

No aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, quatro voos apresentaram atrasos porque as asas dos aviões tinham formação de gelo devido ao frio intenso, segundo a Metsul Meteorologia. Estados do Centro Oeste e Sudeste também registraram baixas temperaturas.

TEMPO | Voos sofrem atrasos por congelamento em asas de aviões no Sul do Brasil. https://t.co/CXLMy3Bmvl — MetSul Meteorologia (@metsul) July 15, 2023

Segundo o Inmet, pode ocorrer formação de geada também neste domingo (16) nos três estados da região Sul. No Rio Grande do Sul, pode gear na Campanha, Serra do Sudeste, Encosta do Sudeste, Encosta Superior do Nordeste, Encosta Inferior do Nordeste, Campos de Cima da Serra e parte do Planalto Médio.