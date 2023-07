Sinepe-RS promove congresso sobre educação na rede privada do Rio Grande do Sul

Bruna Tkatch

O congresso de ensino privado retoma as atividades presenciais após quatro anos. O evento é promovido pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe-RS) a cada dois anos. Nesta edição, o tema é “Essência e saberes da Educação”. O encontro tem objetivo de promover reflexões e trocas entre os educadores e ocorre nos dias 19, 20 e 21 de julho, no Centro de Eventos da Pucrs (avenida Ipiranga, 6.681).