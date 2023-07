Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 8 a 14 de julho

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 8 e 14 de julho de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Mari Brechane, do Rio Grande do Sul, vence o concurso do Miss Universo Brasil 2023Modelo e estudante de Jornalismo gaúcha foi eleita em evento em São Paulo. Matéria: Folhapress. Foto: Miss Universo Brasil/Instagram/Reprodução/JC.2. Com chalés e cabanas, pousada de Viamão aposta em turismo em meio à naturezaO espaço é equipado com churrasqueira, piscina, rede e sala de jogos. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Arquivo pessoal/Divulgação/JC.3. Veja o novo fardamento da Brigada Militar, lançado nesta quinta-feiraA tecnologia utilizada vai possibilitar maior ergonomia e conforto térmico para execução dos movimentos exigidos no cumprimento do dever. Matéria: Redação JC. Foto: Gustavo Mansur/JC.4. Mãe e filho comandam delivery de tábuas de frios em Porto AlegreAs tábuas podem levar queijos, pães, itens de charcutaria, pastas e frutas, como uvas, tomates e azeitonas. Matéria: João Pedro Cecchini (GeraçãoE). Foto: Tânia Meinerz/JC.5. Avança projeto do porto de Arroio do Sal dentro da AntaqComplexo irá favorecer movimentação de cargas do Norte do Estado. Matéria: Jefferson Klein. Foto: Gabinete Senador Heize/Divulgação/JC.